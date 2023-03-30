Нападающий ПСЖ Лео Месси до сих пор не может определиться со своим будущим.

Аргентинец не спешит принимать решение о продлении контракта с парижским грандом. Слухи отправляют Лео Месси в разные клубы, но больше всего его желают видеть в Барселоне. Кажется, что у клана игрока совсем другие намерения.

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Как сообщает Marca, нападающий еще на один сезон останется в составе ПСЖ, а затем отправится играть в МЛС. Также отмечается, что Месси хочет принять участие в ЧМ-2026 и уже сообщил об этом Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Действующий контракт звезды с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лео Месси провел в чемпионате Франции 23 матча. В активе нападающего 13 голов и 13 результативных передач.

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