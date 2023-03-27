Новый шедевр из Северной Америки – ветеран 131-й сборной мира забил прямым ударом с углового
Лига наций КОНКАКАФ не всегда радует высоким уровнем футбола, но игроки могут забить эффектные голы.
Лига наций КОНКАКАФ, лига В, группа А, 6 тур
Антигуа и Барбуда – Барбадос – 1:2
Голы: Уэстон, 31 – Гейл, 62, Джеймс, 86
В финальном туре Антигуа и Барбуда (131 место рейтинга ФИФА) принимала Барбадос (166-е). Хозяева имели статус фаворита, который подтвердили на 31-й минуте. Идеальный "сухой лист" удался 35-летнему форварду Майлзу Уэстону, выступающему за английский Дагенхэм (пятый дивизион).
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Барбадос нашел силы не только отыграться, но и вырвать победу. Гейл закрутил в дальний угол, а Джеймс под занавес встречи эффектно перекинул кипера.
Гости сильно радовались первым очкам, хотя они не спасли их от вылета в лигу С. Антигуа и Барбуда сохранила прописку, заняв третье место, а Куба выиграла группу и следующий розыгрыш проведет в элите.
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