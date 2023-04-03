После Фабрицио Романо информацию о хорвате подтвердил и Жак Талбот, корреспондент Football Transfers

Сборная Украины может получить сенсационного тренера – именитый европеец, работавший на России

По его информации, УАФ уже контактировала с Биличем, с недавних пор сидящим без работы. В скором времени должны стартовать переговоры по назначению 54-летнего специалиста главным тренером сборной Украины. В середине июня "сине-желтые" 2 матчами продолжат отбор Евро-2024. Первая игра под руководством временного исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня завершилась поражением от Англии (0:2).

Напомним, фаворитом на тренерский мостик сборной Украины считали Сергея Реброва, однако у него есть действующий контракт с Аль-Айном и клубные альтернативы для продолжения карьеры. Билич на уровне сборных в последний раз работал 11 лет назад с родной Хорватией.

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