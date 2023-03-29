"Виталий Юрьевич своим трудом достиг того, кем он является сейчас. Он начинал свои тренировки в Раве-Русской.

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Он также, как и я, добирался на тренировки маршрутками (расстояние из Львова до районного центра составляет 65 км, – Футбол 24). Считаю его своим вторым отцом – обращался к нему с любыми вопросами, советовался, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Он такой тренер, который очень мотивирует ребят. И не только во время матча, но и перед матчем, и в перерыве. Он знает, в какую минуту, что и кому сказать. Это самое главное, что есть в нем", – сказал Пидгурский в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

Напомним, Пономарев начинал свой путь в футболе как судья (работал ассистентом арбитра в УПЛ и судил матчи в Первой лиге). Тренерскую работу начал в СДЮШОР Карпаты. С 2016-го по 2020-й годы возглавлял любительский Николаев, с которым выигрывал чемпионство, Кубок и Суперкубок Львовской области.

В августе 2020-го возглавил Рух U-19 и по итогам прошлого сезона финишировал первым в юношеском чемпионате Украины. В Юношеской лиге УЕФА 2022/23 команда Пономарева выбила Интер, но в 1/8 финала проиграла Милану. 22 марта Виталий Юрьевич возглавил главную команду Руха.

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