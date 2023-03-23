"Очень спасибо руководству клуба за доверие. Конечно, это ответственная миссия, ведь сейчас команда находится в непростой ситуации, нужно решать задачу. Поэтому понятно, что играть в чемпионате U-19, где мы идем на первом месте, было бы спокойнее. Но нужно постоянно профессионально расти. Я этих ребят, которые сейчас находятся в основной команде, хорошо знаю, я в них уверен. Думаю, что им по силам решать серьезные задачи. Осознаем, что это молодая команда, которая будет ошибаться. Главная задача – остаться в Украинской Премьер-лиге.

Рух официально назначил нового главного тренера

Для меня это новый вызов. Я, конечно, мечтал о таком предложении от руководства клуба, как и каждый тренер мечтает о постоянном профессиональном росте. Для меня двойной мотивацией является то, что многие ребята прошли через нашу команду U-19, я их всех хорошо знаю, а это практически 80 процентов всей команды. Поэтому хотелось дальше с ними работать. Я верю в их способности. Убежден, что этим футболистам еще есть куда расти. Будем играть в агрессивный футбол, в который играла команда U-19. Хотим действовать с позиции давления. Конечно, не все сразу будет выходить. Но мы однозначно попытаемся играть в атакующий футбол.

Мы будем и дальше сотрудничать с Михаилом Дячуком-Ставицким. У него будет новый тренерский штаб. Никаких сомнений нет, что перед ними стоит задача выиграть этот чемпионат УПЛ среди команд U-19. Да, это непростая задача, хотя мы и находимся на первом месте на расстоянии 6 очков от Шахтера. Но впереди еще 13 матчей и довольно тяжелый календарь. Однако я уверен в тренерском штабе, который сегодня назначили. Они готовы решать самые высокие задачи", – цитирует Пономарева сайт львовян.

Напомним, Виталий на посту главного тренера заменил Леонида Кучука, а до этого работал с командой U-19, с которой по итогам прошедшего сезона финишировал первым. В Юношеской лиге УЕФА 2022/23 "желто-черные" выбили Интер, но в 1/8 финала проиграла Милану.

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