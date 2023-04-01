В рамках субботней программы 27-го тура Ла Лиги было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 27-й тур

Кадис – Севилья – 0:2

Голы: Окампос, 51, Эн-Несири, 74

Атлетик – Хетафе – 0:0

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Андалусийское дерби между Кадисом и Севильей имело огромное турнирное значение, ведь обе команды держались в одном очке от зоны вылета. "Желтая субмарина" принимала нервионцев в родных стенах, неплохо начав встречу – на первых минутах было проведено несколько ударов с окраин вратарской площадки. Все они были заблокированы или оказались неточными, а "рохибланкос" еще и могли наказать с углового на 32-й минуте. Гудель замыкал подачу, однако мяч прошёл над перекладиной.

Во втором тайме Кадис оставался немного активнее, хотя в целом нормальных моментов возникало мало. Севилья своими возможностями воспользовалась лучше: на 51-й минуте гости вышли вперед усилиями Окампоса – он сыграл на добивании после подачи с углового, которую голкипер вынес прямо на ногу Лукасу. На 74-й же Эн-Несири получил проникающий пас в штрафную, отклеился от Парры и пробил мимо голкипера. 0:2!

Юссеф забил 11-й гол во всех турнирах после ЧМ-2022 – среди футболистов Ла Лиги только Бензема за этот период забивал чаще (13 голов). Именно марокканец установил окончательный счет встречи. Севилья празднует победу в первом поединке под руководством Хосе Мендилибара и отрывается от зоны вылета на четыре очка.

В другом матче тура Атлетик принимал Хетафе, расписав нулевую ничью. Интересно, что в данной встрече отсутствовали не только голы – игра завершилась без удалений, без пенальти и даже без жёлтых карточек. В Бильбао такого не случалось с 1990 года, а за последние восемь лет в Ла Лиге это был только четвертый подобный случай.

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