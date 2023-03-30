Футбольная ассоциация Франции объявила, что Эрве Ренар был официально назначен наставником женской национальной сборной. Он пришёл на смену Коринн Диакр, которая была уволена 9 марта на фоне отказа некоторых футболисток работать под её руководством.

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Контракт подписан на один год.

Задачей Ренара будет подготовка команды к чемпионату мира, который состоится через несколько месяцев. На групповом этапе Франция сыграет с Ямайкой, Бразилией и Панамой.

Контракт 54-летнего специалиста с мужской сборной Саудовской Аравии действовал до 2027 года, но тренер попросил о досрочном расторжении. Под руководством Ренара сборная Саудовской Аравии обыграла на ЧМ-2022 будущих чемпионов мира – сборную Аргентины.

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