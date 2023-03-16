Лидер "ткачей" получил дебютный вызов в национальную сборную Алжира, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Сборные Испании и Сербии будут воевать за сенсационное открытие Клоппа – отец склоняет к исторической родине

Ауар является алжирцем по происхождению, но родился и вырос в Лионе, где с 11 лет получал футбольное образование. Хавбек представлял Францию на юношеском (U-17) и молодежном уровнях (U-21). В активе Хуссема всего один товарищеский матч за национальную сборную Франции. В 2020-м полузащитник сыграл 59 минут в поединке с "побитой коронавирусом" Украиной (7:1) и отметился двумя голевыми передачами. В том же году Ауара вызвали на матч Лиги наций против Хорватии, но он так и просидел всю игру в запасе. С того времени футболист не получал вызов в сборную Франции.

Сейчас Ауару всего 24, поэтому он еще может принести немало пользы алжирской команде, если оправится от постоянных травм. "Лисы пустыни" не пробились на ЧМ-2022, а ближайший матч проведут 23 марта против Нигера в рамках квалификации КАН.

За довгою лірою: від Лібонатті до Каморанезі – найкращі оріунді в історії збірної Італії