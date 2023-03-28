Арсенал планирует в ближайшее время продлить соглашение с одним из ключевых игроков. Все детали нового контракта с Бакайо Сака были оговорены еще в феврале.

Сака: Зинченко – невероятный игрок и мой партнер, но только не в это воскресенье

Как сообщает Mirror, вингер получит увеличение зарплаты в четыре раза. Сейчас Сака получает еженедельную зарплату в размере 70 тысяч фунтов стерлингов, но по новому соглашению его доход вырастет до 300 тысяч. Это сделает вингера самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

Сака присоединился к Арсеналу, когда ему было семь лет. Его действующее соглашение истекает летом 2024 года. Однако теперь он готов продлить свое пребывание в составе "канониров" до 2028 года.

В текущем сезоне вингер провел за свой клуб в АПЛ 28 матчей. В активе Сака 12 голов и 10 результативных передач. Напомним, что в матче против сборной Украины англичанин оформил гол+пасс.

Ужас Мудрика, не одна жертва Саки, крутые дебютанты спасают репутацию Ротаня – оценки сборной Украины за фиаско на Уэмбли