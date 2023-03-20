Эредивизия, 26 тур

Аякс – Фейеноорд – 2:3

Голы: Альварес, 17, Тадич, 37 – Хименес, 5, Шимански, 52, Геертрюйда, 86

Фейеноорд в 26 туре имел неприятный выезд в Амстердам. Для команды Слота матчи против Аякса на их поле – настоящий кошмар. 18 лет гости не побеждали соперника на выезде. На поединок против исторического соперника Фейеноорд подготовился хорошо. Уже на пятой минуте матча Хименес вывел свою команду вперед. Но долго удерживать преимущество не удалось. Альварес сравнял счет на 17-й минуте встречи. Все попытки Фейеноорда забить не приносили результата. Вместо этого Тадич сумел вывести свою команду вперед на 37 минуте.

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После перерыва подопечные Слота продолжили штурмовать ворота Аякса. Шимански сравнял счет на 52 минуте. Оба тренера провели ряд замен в середине второго тайма, чтобы улучшить игру своих команд. Попытки Фейеноорда отыграться принесли успех на 86 минуте. До финального свистка счет больше не менялся.



Подопечные Слота занимают первое место в турнирной таблице Эредивизии, имея в своем активе 61 балл. Аякс отстает от своего соперника на шесть очков. Отметим, что Фейенорд впервые победил в Амстердаме с 2005 года.

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