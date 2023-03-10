Обмен роскошными голами в видеообзоре матча Унион Берлин – Унион Сент-Жилуаз – 3:3
10 марта 10:20 - Читати українською
Унион Берлин и Унион Сент-Жилуаз устроили настоящее шоу в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
42’ Йосип Юранович
69’ Робин Кнохе
89’ Свен Михель
Виктор Бонифейс 28’
Йорбе Вертессен 58’
Виктор Бонифейс 72’
28’ Виктор Бонифейс
42’ Йосип Юранович
58’ Йорбе Вертессен
69’ Робин Кнохе
72’ Виктор Бонифейс
89’ Свен Михель
Гости трижды выходили вперед, а хозяева столько же были вынуждены отыгрываться. Украшением голевой перестрелки стали дубль Бонифейса и роскошный удар Юрановича со штрафного.
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Это уже третья дуэль между коллективами в сезоне. На групповом этапе ЛЕ они обменялись минимальными победами 1:0. Ответный матч 1/8 финала состоится уже 16 марта в Андерлехте на Лотто Парк.
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