"Довызов кого-то? Мы тренировались одним составом всю неделю, поэтому вызвать кого-то еще было бы потенциально сложно, поскольку мы не знаем, где игроки могут быть и какое их состояние. Если бы мы собирались это сделать, вызвали бы игроков U-21, но у них сегодня игра… Думаем, что у нас достаточно сил, чтобы подготовиться к завтрашней игре.

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Джордан Хендерсон мало тренировался на прошлой неделе с Ливерпулем из-за болезни, но сейчас он готов. С Беллингемом и Филлипсом все хорошо. Калвин сыграл свои первые 90 минут против Италии, потому нам придется оценить его свежесть. Мы должны найти правильный баланс между последовательностью и свежестью.

Люку Шоу (не сыграет из-за удаления против Италии – прим.) нравится быть с нами и он хочет внести свой вклад, где только может. Сегодня он помог нам тренироваться, и я думаю, что он оптимизирует дух группы. Эта сплоченность и преданность очень важны. Тоуни? Мы постоянно думаем об Айвене, он нам очень нравится. Мы хотим его видеть в игре, но нашим приоритетом являются победы.

50 побед во главе сборной? Это значит, что у нас есть шанс достичь 51-й завтра, вот так просто. Прошлое не суть важно. Я просто сосредоточен на завтрашней игре. Нам нужно победить и иметь шесть очков, когда завтра покинем Уэмбли. Если мы хотим, чтобы нас считали топ-командой, нужно показать результат.

В начале войны мы видели, как Украина уехала в Шотландию на плей-офф ЧМ-2022. Это очень гордая группа игроков, которая полностью отдана тому, чтобы доставлять удовольствие своим фанатам. Мы, конечно, очень сочувствуем тому, что происходит, но завтра футбольный матч. Мы полностью сосредоточены на победе", – цитирует Саутгейта Sky Sports.

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