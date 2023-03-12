Очередной рекорд Холанда в видеообзоре поединка Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:1
Манчестер Сити минимально победил Кристал Пэлас благодаря очередному голу Эрлинга Холанда. Смотрите видео гола и обзор поединка Кристал Пэлас – Манчестер Сити на "Футбол 24".
Матч проходил под полной доминацией Манчестер Сити, а Кристал Пэлас установил неприятное для себя достижение, став третьей командой с сезона 2003/04, которая не нанесла ни одного удара в створ ворот.
Манчестер Сити одержал бледную победу над Кристал Пэлас, вплотную приблизившись к Арсеналу
Впрочем, Манчестер Сити долго не мог забить, вплоть до 78 минуты, когда Гюндоган заработал пенальти. Холанд хладнокровно его реализовал и превзошел достижение Агуэро, став вторым игроком "горожан", который забил не менее 10 голов в домашних и выездных матчах АПЛ.