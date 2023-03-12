Матч проходил под полной доминацией Манчестер Сити, а Кристал Пэлас установил неприятное для себя достижение, став третьей командой с сезона 2003/04, которая не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Манчестер Сити одержал бледную победу над Кристал Пэлас, вплотную приблизившись к Арсеналу

Впрочем, Манчестер Сити долго не мог забить, вплоть до 78 минуты, когда Гюндоган заработал пенальти. Холанд хладнокровно его реализовал и превзошел достижение Агуэро, став вторым игроком "горожан", который забил не менее 10 голов в домашних и выездных матчах АПЛ.

3 - Crystal Palace have become the first team on record (since 2003-04) to fail to have a single shot on target in three consecutive Premier League matches. Blunt. pic.twitter.com/5kfiW8htDj — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2023