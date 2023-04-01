"С первой по 93 минуту мы играли идеально. Ливерпуль всегда опасен при переходе из обороны в атаку. Несмотря на то, что пропустили гол, играли очень хорошо. Одно из лучших выступлений за последние семь лет. Игроки знали, что мы хорошо играем. Уступая в один гол, мы продолжали делать все. Немного поговорили в перерыве, и нам удалось забить второй гол, но потом при счете 2:1 игра была стабильной.

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Я думаю, что в этом сезоне мы видим именно того Грилиша, который, как мы думали, может помочь нам. Он спас нас от пропущенного второго гола – у Мо Салаха был шанс, и Джек нам помог. Марез тоже сыграл исключительно, я не могу сказать, что один игрок был лучше другого, все они сыграли хорошо.

Альварес разумно обращался с мячом, он исключительный игрок. Не только гол, но и участие во втором и третьем голах. Клуб поступил отлично, подписав его. Он стал чемпионом мира рядом с Лионелем Месси, потому что в нем есть что-то", – сказал главный тренер Манчестер Сити в интервью BBC.

"Горожане" продолжают преследовать Арсенал в турнирной таблице. Сейчас команда Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 64 очка.

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