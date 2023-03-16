Выступающий на правах аренды за Бешикташ полузащитник Эвертона Деле Алли может больше не сыграть в турецком чемпионате.

Перезапустить свою карьеру в Турции англичанину не удалось. Как сообщает Takvim, Деле Алли может больше не сыграть в этом сезоне за Бешикташ.

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Главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш недоволен уровнем игрока и больше не рассчитывает на него. Сообщается, что наставник Бешикташа отстранил полузащитника от первой команды. Вероятно, Алли вернется в Эвертон летом.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в чемпионате Турции 13 матчей, забив 2 гола. Бешикташ мог выкупить англичанина за 9 миллионов евро. Напомним, что контракт Деле Алли с Эвертоном рассчитан до 2024 года.

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