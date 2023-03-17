Матч-открытие 18-го тура УПЛ между Металлистом и Александрией порадовал чем угодно, но не голами. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Руслан Ротань стартовал в клубном футболе с трех подряд ничьих, причем последняя случилась с Минаем. Потеря очков в матче с Металлистом выглядела бы совсем провальной – тем более, когда соперник в течение нескольких месяцев играет без зарплаты и тренируется под руководством Руслана Фомина. По крайней мере, об этом писали в СМИ, а результаты это подтверждали (два поражения в двух матчах весной).

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Словом, поединок между харьковчанами и александрийцами в Ужгороде обещал быть или интересным, или ужасным. Конечно же, всё пошло по второму варианту. До перерыва команды провели всего по три удара, а моментов создали ещё меньше.

"Жёлто-синие" могли выйти вперед после заброса в штрафную, который Ралюченко пяткой подправил в ближний угол (Шевченко парировал). "Аграрии" же имели выход Ковальца один на один, однако Кирилл не перебросил Ермолова. Вот и вся острота. Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Во втором тайме стало совсем грустно. До 70-х минут реальных моментов вообще не возникало (вспоминается только опасное врывание Прядуна с прострелом, который выбил Цуриков). Скорости оставались низкими.

В конце концов, под трансляцией начался "шакалячий экспресс". Один из фанов в чатике написал, что такие поединки необходимо показывать пленным оркам. Другие переживали, что сборная Украины на Уэмбли сыграет так же, как Александрия в Ужгороде – благо, тренер у этих команд один.

Даже телережиссёрам надоел этот футбол, поэтому они решили поснимать самолеты, которые садились в аэропорту.

Заскучал даже голкипер харьковчан – Ермолов. На 63-й минуте он принял пас и выбил мяч точно в Кожушко. Александрийцы не остались в долгу, не сумев наказать за эту ошибку. Кожушко аж улыбнулся.

Из моментов во втором тайме можно вспомнить перспективное врывание Кожушко на правый край штрафной, однако мяч выбили из-под его ног. Прядун ответил слабым дальним ударом. Этот колыбельный поединок не спасали даже замены, которые проводили тренеры, так что в итоге всё завершилось нулевой ничьей.

Руслан Ротань едет на Уэмбли, имея за плечами четыре подряд ничьих в УПЛ. Александрия провожает его, оставаясь на пятой позиции – от четвёртой, равно как и от шестой, команду отделяют пять зачётных баллов. Металлист же прервал 3-матчевую серию поражений и набрал 17 пунктов, но не покинул зону переходных матчей.

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