10 июня 2023 "Олимпийский стадион Ататюрка" будет принимать финал турнира сильнейших команд Европы. Как и матчи Лиги чемпионов, история этой арены также насыщена яркими событиями.

Арена, на которой проходит футбольная баталия, играет не менее важную роль, чем статус турнира и готовность команд. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о стадионе, на котором состоится один из самых главных футбольных матчей года – финал Лиги чемпионов.

Подготовка к Олимпиаде, для которой избрали другого хозяина

Турция мечтала принять у себя Олимпийские игры в 2008 году. Подготовка к соревнованиям и подаче заявки началась заранее, и строительство главной арены соревнований - "Олимпийского стадиона" - началось в 1999 году.

Конкурентами Стамбула в борьбе за право принять Олимпиаду были еще 9 городов: Бангкок, Каир, Гавана, Куала-Лумпур, Севилья, Торонто, Париж, Пекин и Осака. Решение о хозяине Олимпийских игр должны были принять в 2001 году, поэтому к этому времени нужно было показать прогресс в строительстве стадиона.

Турция не жалела денег на главную арену соревнований, ее строительство обошлось в 140 миллионов долларов. Но Стамбулу так и не суждено было увидеть олимпийских чемпионов – право на проведение Олимпийских игр-2008 отдали Пекину.

Несмотря на проигранную заявку, строительство стадиона быстро завершили, и в 2002 году он уже был готов принимать соревнования наивысшего уровня.

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Кошмар Шевченко как часть самого досадного поражения Милана

"Олимпийский стадион" в Стамбуле уже принимал финал Лиги чемпионов. 25 мая 2005 года состоялся матч, который навсегда останется одним из самых зрелищных футбольных шоу в истории.

Особенно болезненным это воспоминание для Андрея Шевченко и всех украинских поклонников футбола. Когда Милан шел на перерыв с преимуществом в 3 мяча, казалось, что украинская звезда снова поднимет над головой ушастый кубок. Но все сменили болельщики Ливерпуля, чья You'll never walk alone вдохновила Джеррарда и Ко осуществить невозможное – выровнять ситуацию на табло за считанные минуты.

Этого удара по Милану Стамбулу было мало: сначала Шевченко в упор не сумел переиграть Дудека, а впоследствии именно его нереализованный пенальти подарил Ливерпулю статус сильнейшей команды Европы. Конечно, это воспоминание крайне досадно, но хочется надеяться, что в этом году финал ЛЧ будет не менее впечатляющим.

Неудачные заявки на Евро и месть Украины

Турция не оставляла попыток завоевать право на проведение крупных соревнований, в частности Евро-2012 и Евро-2016. "Олимпийский стадион", вмещающий более 75 тысяч зрителей, должен принимать финальные матчи.

Впрочем, и эти попытки не увенчались успехом. В 2012 году самая сильная европейская сборная определялась на стадионах Украины и Польши, а право на проведение следующего турнира перешло во Францию. Впрочем, Турция активно развивает футбольную инфраструктуру, так что вполне вероятно, что вскоре этой стране удастся осуществить свою давнюю мечту.