Мичел был уволен с поста главного тренера Олимпиакоса после того как команда сыграла вничью с Арисом (2:2).

Официальный клуб пирейского клуба подтвердил отставку Мичела, который проработал с Олимпиакосом полгода. В 32 матчах под его руководством "красно-белые" добыли 18 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. После 28 туров команда занимает трете место в турнирной таблице чемпионата Греции.

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Так завершилось второе пришествие испанского специалиста в Олимпиакос. Во время первого пришествия он выиграл с клубом два чемпионата Греции и один национальный Кубок.

Руководить Олимпиаксом в предстоящем матче с ПАОКом будет спортивный директор клуба Жозе Аниго.

Напомним, что Мичел является легендой Реала, он сыграл за мадридскую команду болем 400 матчей.

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