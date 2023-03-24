"Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала отлично контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч. В начале второго тайма приняли несколько неправильных решений, что изменило рисунок игры.

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Мы пропустили очень неудачный гол, совершив несколько ошибок, а затем все эмоции вечера меняются. В конце концов, команда может ссылаться на то, что им пришлось отшлифовать и сделать далеко от дома, что чрезвычайно важно. Но в равной степени мы бы предпочли первую половину, чем вторую. Это будет фантастический результат только если мы победим в воскресенье.

Побить рекорд так, как Кейн это сделал, учитывая недавнюю историю, было свидетельством его силы характера и ментальности. Я не могу быть счастливее его и его семьи. Он блестящий профессионал, и сделать это так быстро, как он сделал – это невероятное достижение", – цитирует Саутгейта Independent.

Напомним, что Харри Кейн забил 54 гола за национальную команду. Он стал лучшим бомбардиром сборной Англии. Следующий матч подопечные Саутгейта проведут против Украины. Игра запланирована на 26 марта, начало встречи в 19:00 по Киеву.

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