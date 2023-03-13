"Жалею ли я о заменах в конце игры? Нет. Для меня они были логичными, учитывая что наш соперник активно использовал подачи на последних минутах. И два мяча, которые мы пропустили, случились именно вследствие этого.

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Очень обидно, при счете 2:0 мы уже думали, что выиграли. Мои игроки были разочарованы и расстроены в раздевалке, но мы должны взять заработанное очко и двигаться дальше.

По моему мнению, решающую роль в этом матче сыграла красная карточка. Арбитр допустил ошибку, потому что не понимает разницы между касанием и реальным толчком, которую я, как игрок, знаю. Вместе с неназначенным пенальти за фол на Санчесе в игре с Ренном, это уже вторая несправедливость, с которой мы столкнулись в двух последних матчах.

Это правда, что нам было очень тяжело против Страсбура, и это нормально, что соперники изучают нашу систему и готовятся для того, чтобы сыграть против нас как можно лучше. Матчи между топ-клубами и командами из нижней части таблицы все сложнее и сложнее, все борются за очки", – цитирует Тудора L'Equipe.

Напомним, Марсель с 30-й минуты играл в меньшинстве, однако сумел забить два гола. На 88 и 89-й минутах Аолу оформил дубль и украл у провансальцев победу. Руслан Малиновский вышел в старте Марселя и провел на поле 81 минуту. Эдуард Соболь усилил защиту Страсбура на 67-й минуте.

После 27-ми туров Марсель идет в турнирной таблице Лиги 1 вторым, отставая от ПСЖ уже на 10 очков. Страсбур с 23-мя пунктами – пятнадцатый.

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