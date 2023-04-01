"Конечно, мы были недовольны игрой в первом тайме. Игрой в атаке, игрой при выходе из обороны в атаку, но главное, что мы перекрыли все зоны. Правильно сыграли в защите и забили со стандарта. Поэтому можно сказать, что по плану первый тайм сыграли неплохо. После перерыва Ингулец перестроился, сыграл по другой схеме и создал несколько таких серьезных моментов, чтобы сравнять счет, но хорошо сыграл наш вратарь.

Но никто не мог подумать, что мы можем проиграть эту игру, ведь оставалось шесть минут до истечения основного времени. По заменам трудно было говорить, но в перерыве мы заменили Паламара Олегом Вишневским, чтобы усилить игру в нападении и выход из обороны в атаку.

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К сожалению, получили автогол и непонятный пенальти в свои ворота. Непонятный, потому что Александр Мельник сыграл странно. Видно было, что он уже устал и не понимал, что делает. Справедливый пенальти.

Решать судьбу матча нужно было несколькими минутами раньше. Я имею в виду моменты Михаила Гечева. К большому сожалению, он их не реализовал. Ребята старались. Претензии есть, потому что проиграли на последних минутах. Но главное, что мы увидели самоотдачу, бойцовский дух. Просто нас не хватило на 95 минут, учитывая проблемы, которые я назвал в начале", – цитирует Шарана пресс-служба Миная.

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