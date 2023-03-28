"Есть много позитива: шесть очков, пять голов и ни одного пропущенного. Календарь у нас сложен с самого начала. Сегодня мы были менее блестящими, чем в пятницу против Нидерландов. У нас было меньше шансов, но мы должны выигрывать такие матчи. Команда показала великолепный дух и характер Я счастлив и горжусь этой группой тем, что они показали против двух таких соперников.

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Сэйв Меньяна – исключительный. Но я не удивлен. Я знаю, на что он способен. Льорис тоже был способен на такие сейвы в своем жанре. У Майка есть все качества и разум. Он лидер. В матче с Нидерландами Меньян взял пенальти. Но этот сейв даже дороже. У меня не было сомнений и неуверенности в первом номере команды. Когда Майк полностью владеет своими способностями, он показывает, что находится на очень высоком уровне. Майк – это Майк, он позволил взять нам три очка. Непросто заменить Уго Льориса, но он излучает много сил", – цитирует наставника "синих" L'Équipe.

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