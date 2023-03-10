"Я посмотрел комментарий Ришарлисона и могу сказать, что он меня не критиковал. Он назвал свой сезон дерьмом, и он прав, ведь его сезон действительно не очень хорош. Он имел много травм. Ришарлисон хорошо начал с нами, затем получил травму в Лиге чемпионов, а затем отправился на чемпионат мира и получил еще одну серьезную травму. Он вернулся и пропустил один месяц, затем новая травма.

Он забил с нами в АПЛ ноль голов, всего два гола в Лиге чемпионов. Я думаю, что этот парень был очень честен, называя свой сезон не очень удачным. Его и наш сезон еще не закончились. У него есть время восстановиться. Если он будет готов, я дам ему возможность играть.

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Если же говорить об остальном интервью, я думаю, что парень очень хорошо осознал свою ошибку. Потому что когда ты говоришь "я, я, я", а не "мы", это значит, что ты думаешь только о себе. Ты эгоист.

Я проанализировал эту ситуацию и повторил своим игрокам, что если мы хотим построить что-нибудь важное, если вы хотите попытаться бороться за что-то важное, если мы хотим бороться, чтобы быть конкурентоспособными и выиграть трофей, вы должны говорить "мы", а не "я" . Если мы говорим "я, я, я", это значит, что вы думаете только о себе, а не о других и клубе.

Парень очень хорошо все понял и извинился. Для меня этого было достаточно, у меня была возможность еще раз разъяснить важность духа команды. Потому что поле важно, важна тактика, но дух и желание, борьба и огонь в твоих глазах не менее важны. Для меня было важно еще раз подчеркнуть эту ситуацию моим игрокам, потому что, безусловно, в этом аспекте мы должны улучшиться, сильно улучшиться, чтобы быть более командными и проявлять больше положительного духа, чтобы помогать друг другу, особенно в негативные моменты.

У меня есть хорошие парни, но иногда быть хорошим парнем недостаточно. Иногда нужно проявить правильное желание, пожертвовать собой, чтобы бороться за победу, выигрывать дуэли. Да, иногда надо быть неприятным, но я думаю, что мы бываем мягкими. Я тренер и первый ответственен за эту ситуацию, когда это происходит. Я должен улучшить команду, а также улучшить дух моей команды. Это всегда случалось в прошлом, и я надеюсь, что все решится и здесь", – приводит слова Конте Football London.

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