"Сначала нужно дать команде веру и вернуть надежду, и я чувствую, что Тен Хаг справляется с этим. И надо отдать ему должное. Это было нелегко. Манчестер Юнайтед много лет ждал этого момента, и много раз это выглядело так, что он настал, но в итоге все шло не туда, куда все хотели.

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Теперь чувствуется, что у команды есть вера, и люди готовы дать ей время и понять, что бывают взлеты и падения. Но я чувствую, что люди гордятся тем, что они фанаты Манчестер Юнайтед. Я думаю, что Тен Хаг возвращает клубу надежду – то же, что произошло с Барселоной.

Что касается Тен Хага, то у него есть план действий, чтобы продержаться добрых несколько лет и несколько трансферных окон, и оставить после себя наследство. Конечно, они выиграли Кубок лиги, но на самом деле для Манчестер Юнайтед этого мало", – рассказал Хорди Кройф в интервью Daily Mail.

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