"Некоторые испанцы были спокойны, у них была отличная команда. Проиграть такую игру за три минуты до серии пенальти – очень тяжело. У нас не было такой хорошей команды, у них были Хави, Иньеста, Бускетс, Вилья... Я также могу сказать, что проиграл финал лучшей команде из тех, что видел.

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Серхио Рамос, когда вся его команда праздновала, он пошел со мной в мою раздевалку. Он сел со мной на пол и выпил пива. Мы просидели почти 45 минут, и я никогда этого не забываю. Мы говорили обо всем, Рамос знал, как мне было грустно в тот момент. Когда меня спрашивают об этом чемпионате мира, это первое, что я вспоминаю", – рассказал Снайдер в интервью Relevo.

Напомним, что в финале чемпионата мира 2010 года сборная Испании одержала победу над нидерландцами со счетом 1:0. Победный гол забил Андрес Иньеста.

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