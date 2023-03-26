"Поведение Зинченко в начале войны? Я не знаю, "шокирован" ли будет правильным словом. Он совсем не был сам собой, ему было очень грустно. Александр обычно действительно счастливый человек. Это шокировало нас всех. Я никогда не думал, что увижу такое. Я был расстроен из-за Зинченко. Мы все пытались поговорить с ним и заставить его открыть свои чувства.

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Он всегда узнавал, чем занимается его семья, которая все еще была в Украине, и как он мог бы помочь. Я знаю, что Зинченко был на улицах Манчестера со многими своими земляками. Думаю, речь шла и о футбольной семье. Люди показали свое сердце, признав, что есть большие вещи, чем футбол. Я не представляю, через что он прошел.

Пройти через это и выиграть еще один титул – это огромная заслуга его и всей команды поддержки, жены, душевных сил. Я думаю, что он, наверное, хотел бы добиться успеха для них. Чтобы ничто не позволило сбить его с ног или помешать достичь цели.

У меня есть большая любовь к Зинченко, а также большое уважение. Мы до сих пор общаемся. Нелегко уходить из клуба и все еще оставаться на связи, но он это сделал. Мы все еще шутим. У нас, наверное, будет какая-то шутка в туннеле – но как только прозвучит свисток, каждому из нас захочется выиграть. Я точно хочу победить Зинченко", – поделился Стоунз в комментарии Mirror.

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