"Он сумасшедший": одноклубник Зинченко назвал самую яркую черту украинца
29 марта 2023 - Читати українською
Защитник Арсенала Вильям Салиба рассказал о самых веселых игроках в составе "канониров".
"Кто в команде самый веселый? Роб Холдинг веселый, Бен Уайт также. Но Зинченко для меня самый лучший, самый смешной.
Зинченко перестанет раздражать партнеров – Арсенал не включил украинца в список претендентов на игрока месяца
Такой забавный, он сумасшедший. У нас много разных типов парней в раздевалке, это всегда хорошо", – поделился Салиба в комментарии Stadium Astro.
Добавим, что Зинченко провел 27 поединков за Арсенал в этом сезоне, в которых отметился голом и 2 результативными передачами.
Зинченко – фаворит на титул в борьбе с Гвардиолой. Аргументы за Арсенал и Манчестер Сити на финише АПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter