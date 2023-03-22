"Я никогда не видел ничего удивительного на поле. Вам может нравиться арбитр более-менее, но я никогда не видел, чтобы судьи помогали нам. Когда люди плохо говорят о Барселоне, я возмущаюсь и не верю в это. Никогда не замечал фаворитизма или чего-то. Было сказано много вещей, не соответствующих действительности.

Экс-менеджеры Барселоны скрывали факты выплаты Негрейре – новые подробности скандала

Они отобрали у нас победу в Ла Лиге в 2014 году. В последней игре против Атлетико гол Лео Месси был отменен из-за офсайда, которого не было. "Матрацники" выиграли чемпионат благодаря той ничьей. Мяч отскочил от защитника, это не был офсайд, но они отменили наш гол. Они отобрали у нас чемпионство", – рассказал Альба в интервью Marca.

Напомним, что прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.