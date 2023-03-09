"Шахтер отвлекает внимание в это тяжелое время, показывая, что Украину невозможно уничтожить. Также они собирают деньги для страны. Денежные средства, полученные от продажи Михаила Мудрика в Челсе, будут частично направлены на гуманитарную помощь людям на передовой. Таким образом украинский футбол поддерживает Украину.

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Сначала Шахтер играл в Харькове, затем в Киеве, а сейчас во Львове, недалеко от польской границы. Поэтому им каждый раз приходится ездить в Польшу на евроматче. Это очень тяжело, когда у тебя больше нет своего дома. В Польше миллионы украинских беженцев, поэтому болеть за Шахтер точно есть кому. Фейеноорд является фаворитом из-за потерь "горняков", но игроки отдадутся на все 100%. Мотивация в команде очень высока.

Это очень особенная ситуация. Конечно, в Нидерландах следят за войной, но дистанция остается большой. Теперь, когда ты здесь и видишь украинцев и представляешь, что их семьи могут участвовать в войне. Трудно это осознавать", – цитирует Левченко Fr12.nl.

Напомним, что Шахтер сыграет против Фейеноорда в рамках 1/8 финала Лиги Европы 9 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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