В Африке завершился групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23. 8 лучших команд продолжают борьбу за трофей.

Групповой раунд африканской Лиги чемпионов состоит из четырех квартетов. По две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, стартующий с четвертьфинала.

Участники 1/4 финала африканской ЛЧ

Сеяне:



Видад (Марокко)

Раджа (Марокко)

Эсперанс (Тунис)

Мамелоди Сандаунз (Южная Африка)

Несеянные:



Кабилия (Алжир)

Белуездад (Алжир)

Аль-Ахли (Египет)

Симбо (Танзания)

Следует отметить абсолютное доминирование Магриба. Оба гранда из марокканской Касабланки, оба представителя Алжира и тунисский Эсперанс вышли из групп.

Египетский Аль-Ахли, тренирующий бывший наставник сборной Австрии Марсель Коллер, с проблемами пробился в плей-офф. Северную Африку подвел только Замалек. Фаны каирского клуба оригинально выразили недовольство – сели на трибуне в виде злого эмоджа.

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Жеребьевка плей-офф состоится 5 апреля. Четвертьфиналы сыграют во второй половине апреля (21-22 и 28-29), первые полуфиналы запланированы на 12-13 мая, ответные - на 19-20 мая. Финал состоит из двух матчей, матчи состоятся 2 и 9 июня.

Триумфатор отправится на Клубный чемпионат мира 2025 года. Аль-Ахли и Видад уже гарантировали себе участие в мировом первенстве благодаря победам в ЛЧ-2020/21 и ЛЧ-2021/22 соответственно.

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