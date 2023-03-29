– Противостояние с таким выдающимся нападающим, как Харри Кейн, наверняка, запомнилось. Можно сказать, что это у тебя самый большой челлендж в карьере?

– Да, конечно. Эти ощущения на всю жизнь запомню, потому что это первая игра за сборную на таком стадионе, когда так много зрителей, соперник – Англия. Это одна из сильнейших сборных сейчас. Это невероятно.

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Очень трудно, потому что это топ-нападающий. Он уже легенда сборной Англии, побил рекорд по голам. Очень сильный форвард, хорошие физические данные, играет головой, две рабочих ноги.

– Показалось, что ты преодолел волнение, несмотря на то, что это дебютная игра. Как удалось себя успокоить? Или ты вообще по натуре человек, который не волнуется?

– Да нет, я волнуюсь всегда. На этот раз также волновался. Где-то началась игра и пошел азарт, волнение отошло.

– Какая была задача тренеров на эту игру?

– Задача была не бояться играть в футбол, стараться навязывать свою игру.

– Ты впервые играл с Матвиенко в центре. Как взаимопонимание?

– С Матвиенко очень удобно играть, он хорошо играет с мячом, тактически подсказывает. Было комфортно, – сказал Сваток в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в матче отбора на Евро-2024 против Англии Александр вышел с первых минут и провел на поле весь поединок.

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