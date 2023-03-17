Металлист и Александрия (0:0) не определили сильнейшего в 18-м туре УПЛ. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Первый тайм был довольно ровным, но после перерыва куда интереснее в атаке выглядели харьковчане. Превосходство в гол не удалось конвертировать. Финальные 0:0 на табло.

Александрия расписала четвертую подряд ничью под руководством Ротаня - Металлист отобрал очки в "классическом" матче УПЛ

Это четвертая подряд ничья Руслана Ротаня во главе "горожан". До этого были счета 3:3, 2:2 и 1:1. Александрия осталась пятой в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 зачетных баллов. Металлист идет 13-м с 17 пунктами.