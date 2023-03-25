Состоялся первый из воскресных матчей отбора к Евро-2024. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Отбор к Евро-2024, 1-й тур

Группа A

Шотландия – Кипр – 3:0

Голы: Макгинн, 21, Мактоминай, 87, 90+3

Удаление: Йоанну, 90+5 (Кипр)

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Стартовал день с матча Шотландии и Кипра в группе A. Британцы довольно ожидаемо одержали победу. Решающий гол организовала связка Робертсон и Макгинн – защитник Ливерпуля навесил на дальнюю штангу, а Джон, который забивал Украине в Лиге наций, замкнул передачу.

А в концовке игры хавбек МЮ Скотт Мактоминай сначала удвоил преимущество, а затем довел счет до разгромного. Киприоты еще и доигрывали в меньшинстве из-за удаления Йоанну, который получил абсурдную вторую желтую, ударив по мячу после свистка.