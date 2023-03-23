Отбор к Евро-2024: Роналду в рекордном матче разбил Лихтенштейн, экс-партнер Малиновского хет-триком принес победу
Состоялись несколько матчей квалификации отбора к Евро-2024. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".
Квалификация к Евро-2024, 1-й тур
Группа H
Дания – Финляндия – 2:1
Голы: Хёйлунд, 21, 82 – Антман, 53
Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2
Голы: Чарльз, 24, 55
Группа J
Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0
Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63
Португалия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Роналду, 51, (пен.), 63
Словакия – Люксембург – 0:0
В группе H все команды провели свой первый тур. Словения стартовала с победы над Казахстаном, а в лидеры группы вместе со словенцами временно выбилась Северная Ирландия, которая уверенно обыграла Сан-Марино – 2:0. Дубль в активе Диона Чарльза. В параллельной игре Дания победила Финляндию. Хёйлунд открыл счет во встрече, но Антман после перерыва его сравнял. Впрочем, форвард Аталанты был неудержим и оформил хет-трик, принеся датчанам уверенную победу 3:1.
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Португалия поиздевалась над Лихтенштейном в стартовом поединке отбора в группе J. Канселу уже на 8 минуте дальним ударом открыл счет во встрече – вратарю помешал рикошет. После перерыва Бернарду Силва удвоил преимущество, первым сыграв на добивании, а Роналду добил соперника. Сначала Криштиану реализовал пенальти, а затем забил и со штрафного – голкипер ничего не смог противодействовать пушечному выстрелу.
Босния и Герцеговина разгромила Исландию. Хавбек Милана Раде Крунич еще до перерыва оформил дубль, а Дедич во втором тайме окончательно прибил скандинавов. В последнем матче группы Словакия и Люксембург расписали мировую - 0:0. Сыграл в поединке и динамовец Жерсон Родригес, который получил в свой пассив желтую карточку.
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