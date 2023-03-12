Главный тренер Вереса Юрий Вирт был недоволен судейством в матче с Ворсклой (2:2), но не снимает с команды ответственность за упущенную победу.

"Впечатление – двоякое. Игрой я доволен, но результат мог быть лучше. Ворскла лучше работала с мячом на старте. Они играли более агрессивно. Пропустив, мы заиграли раскрепощеннее – понимали, что надо отыгрываться. И нам это удалось. Еще до перерыва могли забить.

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Во втором тайме дважды забили. Хорошие, трудовые голы. При счете 2:1 Николай Гайдучик мог закрывать игру. Такие моменты нужно реализовывать. Пропущенный второй гол – результат ошибки. Очень разочарованы, конечно, незабитыми пенальти. Знаю, что это не наша сильная сторона. Мы и на сборах много пенальти не забивали. И в Первой лиге не забивали. Это все психология футболистов", – цитирует Вирта пресс-служба Вереса.

Интересно, что в послематчевом комментарии наставник ровенчан не упомянул скандальный первый гол полтавчан, который, похоже, был забит после того, как Кравец выпустил мяч за пределы поля. Вирт очень свирепствовал, даже кричал на судью: "Открой глаза б**дь".

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