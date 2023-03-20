Марсель на выезде добыл очередные три очка. Счет, однако, мог быть совсем другим. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 28-й тур

Реймс – Марсель – 1:2

Голы: Балогун, 13 – Санчес, 16, 29

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Фоларин Балогун мог открывать счет уже на 2-й минуте, но с его мощным ударом по центру из пределов штрафной справился кипер Марселя. Через 10 минут английский форвард все-таки сумел пробить Лопеса, заметив, что последний уже начал валиться в другую сторону. Почти сразу провансальцы сравняли – Санчес мастерски закрутил со штрафного под левую стойку.

В середине тайма автор первого гола откликнулся на длинный пас из центра поля, опередил защитников и пробил мимо вратаря, сделав счет 2:1.

После перерыва чудом не забил Мунетси, замкнув прострел от партнера мимо стойки. Спустя немного Санчес спас Марсель после штрафного, вытащив мяч из-под перекладины. Реймс продолжил давить и уже Балогун запутался в ногах и не успел переправить круглого в сетку после отскока. В конце матча Жиго мог хоронить хозяев, но головой умудрился не попасть в ворота. В добавленное время Балогун должен был сравнивать, но попал в штангу. Фартовая победа Марселя!

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