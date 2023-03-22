О своем решении 34-летний немец этнического турецкого происхождения сообщил в соцсетях. Причиной называет частые травмы, которые преследовали его в последние месяцы.

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Месут поблагодарил клубов и партнеров, с которыми играл бок о бок, и заявил, что теперь будет уделять время своей семье – жене Амине и дочерям Эди и Эли.

Озил начинал свою карьеру в Шальке, откуда перебрался в Бремен. Успешные выступления привлекли внимание Реала, за который наиграл 159 матчей, а затем и Арсенала (254 поединка).

Атакующий хавбек покинул Лондон в начале 2021-го со скандалом, но игра за Фенербахче и Истанбул Башакшехир не увенчалась большими успехами.

В футболке сборной Германии Месут Озил наиграл 82 поединка и выиграл ЧМ-2014 в Бразилии. Еще в его активе 10 трофеев: три с мадридцами, шесть с лондонцами и один с бременцами.

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