Представитель Севильи и сборной Аргентины Алехандру Папу Гомес, похоже, совершил неожиданный поступок перед победоносным чемпионатом мира в Катаре.

35-летний вингер пользовался услугами ведьмы перед ЧМ, потому что хотел помешать восстановлению после травмы Джованни Ло Чельсо, утверждает журналист ESPN Гонсало Кардосо.

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26-летний хавбек Вильярреала был одним из конкурентов Папу на попадание в заявку на Мундиаль. Черная магия должна была не позволить Ло Чельсо уехать в Катар. Так и случилось, ведь повреждение было более серьезным и требовало операционного вмешательства.

К слову, Гомес в общей сложности сыграл на ЧМ-2022 109 минут, но без результативных действий. На мартовские матчи сборной Аргентины бывший игрок Металлиста вызов не получил, ведь Севилья не хочет форсировать процесс его реабилитации.

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