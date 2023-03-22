Конкурент Мудрика планирует остаться в Челси – он не хочет возвращаться в Испанию
Форвард Челси Жоао Фелиш определился по поводу своего будущего.
Португальский нападающий выступает за "синих" на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Фелиш хотел бы остаться в Англии и продолжить выступать за Челси.
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По информации инсайдера Педру Алмейды, он уже сообщил мадридцам, что не хочет возвращаться туда по истечении срока аренды. В соглашении между Челси и Атлетико есть пункт о выкупе, но английский клуб еще не решил, стоит ли его активировать. Напомним, что перед тем, как покинуть испанскую команду в январе, Фелиш продлил свой контракт до 2027 года.
Нападающий в текущем сезоне сыграл за "синих" в девяти матчах. В активе Жоау Фелиша всего два гола в футболке Челси.
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