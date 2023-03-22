Португальский нападающий выступает за "синих" на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Фелиш хотел бы остаться в Англии и продолжить выступать за Челси.

Звезда Челси потрясена Мудриком и Фелишем: "Когда мяч у них в ногах – происходит какая-то магия"

По информации инсайдера Педру Алмейды, он уже сообщил мадридцам, что не хочет возвращаться туда по истечении срока аренды. В соглашении между Челси и Атлетико есть пункт о выкупе, но английский клуб еще не решил, стоит ли его активировать. Напомним, что перед тем, как покинуть испанскую команду в январе, Фелиш продлил свой контракт до 2027 года.

João #Felix has already informed Atlético Madrid that he doesn’t want to return to the Spanish club when his loan to Chelsea ends. ️ pic.twitter.com/qIignA9hqW — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 22, 2023

Нападающий в текущем сезоне сыграл за "синих" в девяти матчах. В активе Жоау Фелиша всего два гола в футболке Челси.

Челси потерял очки с Эвертоном – страх Мудрика, конкурент Миколенко привез пенальти, решающий передасист украинца