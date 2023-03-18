Ньюкасл одержал волевую победу над Ноттингем Форест (2:1) в 28 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Счет удалось открыть бывшему игроку Зари Деннису Эммануэлю Бонавентуре, который эффектно воспользовался подарком Свена Ботмана. Но Исаак перевернул игру. Звездным для нападающего было добавлено арбитром время обоих таймов.

Ньюкасл в компенсированное время вырвал победу над Ноттингемом – дубль Исаака приблизил "сорок" вплотную к зоне ЛЧ

На 45+2 минуте Александр замкнул подачу, а на 90+3 реализовал пенальти. Ньюкасл закрепился на 5 строчке АПЛ – теперь опережает Ливерпуль на пять пунктов и отстает от Тоттенхэма на один. Ноттингем Форест остался четырнадцатым.