Первым в истории Лиги чемпионов пента-трик оформил Месси. 24-летний Лео забил 5 эффектных голов в ворота Байера в 1/8 финала ЛЧ-2011/12. Аргентинец дважды перекинул вратаря, получив пасы на ход. Еще дважды шикарно пробил в угол и разыграл красивую комбинацию с Педро. Ему ассистировали все звезды Барселоны: Хави, Иньеста, Дани Алвес. Матч завершился со счётом 7:1.

Второй пента-трик в активе Луиса Адриано. Бразилец забил 5 в ворота БАТЭ, а Шахтер выиграл выездной матч группового раунда Лиги чемпионов-2014/15 (0:7). Первый и последний гол форвард положил с пенальти, а вот в трех других ему ассистировал Вячеслав Шевчук. Адриано легко замкнул прострелы левого защитника и вписал свое имя в историю. Еще по голу забили Дуглас Коста и Алекс Тейшейра.

Эрлинг Холанд поравнялся с великим аргентинцем и форвардом Шахтера, забив 5 мячей в ворота Лейпцига в 1/8 Лиги чемпионов. Голы норвежца не были изысканными, но он продемонстрировал главный бомбардирский талант – всегда оказываться в нужной точке. Эрл открыл счет с пенальти, а в каждом последующем случае первым успевал на добивание. Ему всего 22.

Ман Сити вышел в 1/4 финала ЛЧ, забив 7 голов Лейпцига - Холанд оформил пента-трик, повторив рекорд легенды Шахтера