Мудрик помог Челси обыграть Лестер, наконец-то отметившись голевой передачей. Михаил даже забил, но его гол отменили из-за офсайда. Зинченко в который раз вышел в стартовом составе Арсенала, сыграл важную роль в построении атак, но результативными действиями не отличался. Миколенко же получил несколько минут после выздоровления от болезни.

Во Франции же состоялось украинское дерби – Марсель Малиновского посетил в гости Страсбур, за который играет Эдуард Соболь. Руслан присоединился к одному из голов, но после его замены провансальцы упустили уверенное преимущество. Подробнее обо всем этом смотрите в нашем видео на YouTube.