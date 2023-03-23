Словения одержала волевую победу над Казахстаном в первом поединке квалификации к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор поединка Казахстан – Словения на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 1 тур

Группа H

Казахстан – Словения – 1:2

Голы: Самородов, 24 – Брекало, 47, Випотник, 78

Словения могла выйти вперед на второй минуте, но голкипер потянул непростой удар со штрафного в нижний угол. Впрочем, именно казахи стали авторами первого забитого мяча на отборе Евро-2024: Вороговский навесил с левого фланга, а Самородов замкнул подачу на ближней стойке.

Стартовал отбор на Евро-2024 – экс-динамовец с партнерами оформили волевую победу в Казахстане

Словенцы ответили на старте второго тайма - Брекало выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового. А на 78 минуте Випотник принес победу Словении, замкнув длинную передачу Стояновича.