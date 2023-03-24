Южная Корея в товарищеском матче сыграла против Колумбии. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеская встреча

Корея – Колумбия – 2:2

Голы: Сон, 10, 45 – Родригес, 47, Карраскаль, 49

Юрген Клинсманн дебютировал во главе сборной Кореи в товарищеском матче против Колумбии. Вингер Тоттенхэма Сон уже в начале первого тайма огорчил гостей, забив из-за пределов штрафной роскошным ударом. Хозяева поля имели преимущество и каждый раз создавали опасные моменты у ворот Варгаса. На 27 минуте Сон имел хорошую возможность удвоить преимущество своей команды со стандартного положения, но мяч пролетел рядом со штангой. Доминирование корейцев завершилось голом в добавленное время. Лидер Тоттенхэма шедеврально пробил штрафной, не оставив голкиперу соперника никаких шансов.

Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи

В начале второй половины игры защитники Кореи упустили в штрафную Хамеса Родригеса. Колумбиец удачно реализовал свой шанс на 47-й минуте. Несколько минут понадобилось экс-игроку Карпат, чтобы сравнять счет во встрече. Карраскаль удачно замкнул передачу с фланга. Подопечные Клинсманна создали несколько хороших моментов на исходе матча, но не смогли их реализовать.

Напомним, что Хорхе Карраскаль провел 38 матчей за Карпаты в УПЛ и забил шесть голов. В настоящее время он выступает в России за ЦСКА.

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