Первый за 6 лет хет-трик Лукаку в видеообзоре матча Швеция – Бельгия – 0:3
25 марта 2023 - Читати українською
Швеция разгромно уступила Бельгии в матче первого тура отбора на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Результат "дьяволам" обеспечил Ромелу Лукаку, который из-за травм проводит посредственный клубный сезон, но зажег в сборной. Нападающий Интера оформил свой третий хет-трик за Бельгию и первый с 2017 года в целом.
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Главным ассистентом выступил Доди Люкебакио. Вингер Герты дважды нашел Лукаку на отличных позициях в штрафной шведов. На третий гол Ромелу вывел 19-летний Йоан Бакайоко, заменивший Люкебакио. 3:0 – уверенный дебют Тедеско во главе сборной Бельгии.
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