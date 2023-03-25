В субботу, 25 марта, прошли очередные поединки квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Результаты узнайте в этой новости.

Евро-2024, отбор. 1-й тур

Беларусь – Швейцария – 0:5

Голы: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуни, 65

Армения – Турция – 1:2

Голы: Кабак, 10 (аг.) – Кокджу, 35, Актюркоглу, 64

Израиль – Косово – 1:1

Голы: Перец, 56 – Даса, 36 (аг.)

Швейцария уничтожила Беларусь. Неожиданным героем стал Ренато Штеффен, нападающий Лугано, которому удалось оформить хет-трик еще в первом тайме. После перерыва избиение продолжили Джака и Амдуни. Приспешники террористов унижены!

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Александр Петраков дебютировал во главе "орлов" против Турции – принципиального соперника как на поле, так и вне его, ведь страны имеют очень напряженные отношения. Началась дуэль с автогола Кабака, замкнувшего прострел Оганесяна в свои ворота. Исторический момент, ведь армяне впервые за всю историю противостояний забили Турции.

Команда украинского тренера заслуживала комплиментов, ведь демонстрировала довольно неплохой футбол. Однако класс Турции сказался. Кокджу ближе к перерыву пробил из-за пределов штрафной – четко в дальний угол. А после перерыва Унал быстро разыграл стандарт в центре, отдав на Актюркоглу. Нападающий Галатасарая скрылся от защитника и переиграл кипера. Армения давила, но сравнить не сумела.

Израиль расписал ничью с Косово. Досадным автоголом отличился Даса в конце первого тайма. Рашица сразу после перерыва, казалось, удвоил преимущество Косово, но арбитр отменил гол после просмотра VAR. Израильтяне вырвали ничью усилиями Переца, которому ассистировал Соломон.

Турнирная таблица отборочного цикла