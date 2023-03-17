"Я с первого дня в Армении хотел связаться с Генрихом Мхитаряном. Просил руководство, хотел поговорить с ним лично. Дошло до того, что я связался с его экс-партнерами по Шахтеру. Пятов, Степаненко и Кривцов. Но Генрих отказал в разговоре. Сказал, что принял решение и менять его не будет.

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Я попросил своего помощника Романа Березовского поговорить с ним. Они вместе выступали в свое время. Я вернулся из Дубая, и Роман мне передал: "Василич, я поговорил. Он просто сказал, что со сборной завершил. Пожелал Армении удачи и сказал, что не хочет менять решения".

Я выходил на других людей, просил встречи с Мхитаряном. Прилечу к нему прямо в Милан, чтобы просто поговорить. Он не захотел общаться. Со своей стороны я принял все меры, сделал все возможное. Впрочем, игрок не захотел со мной разговаривать, принял решение. Я считаю, что решение Генриха Мхитаряна нужно уважать. Это уникальный футболист для Армении. Ребята из Шахтера говорили, что очень порядочный человек. Я лично не знаю, но будем уважать его решение", – резюмировал Петраков на пресс-конференции.

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