В скором времени сборная Армении начнет подготовку к стартовым матчам отбора на Евро-2024. Соперниками подопечных Александра Петракова станут Турция (25 марта) и Кипр (28 марта).

Петраков вызвал россиянина в сборную Армении на матч отбора Евро-2024

В этих поединках экс-тренер сборной Украины может рассчитывать на 19-летнего Грант-Леона Раноса. Нападающий, выступающий за вторую команду мюнхенской Баварии, получил разрешение играть за Армению. В ближайшее время он приедет в расположение сборной, сообщает Федерация футбола страны.

Грант-Леон Ранос родился в Германии, но является армянином по происхождению. В 24-х матчах сезона за вторую команду Баварии форвард забил 14 голов и отдал 8 ассистов. Также в его активе 2 матча (1 гол) в Юношеской лиге УЕФА 2022/23.

Ранее Александр Петраков вызвал в сборную Армении нескольких представителей чемпионата России, а также Наира Тикнизяна, игравшего за молодежную команду страны-агрессора.

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