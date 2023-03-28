Сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, провела контрольный поединок против Кипра, в котором не сумела добыть победы.

Товарищеский матч

Армения – Кипр – 2:2

Голы: Ранос, 51, 59 – Каро, 43, Христофи, 83

Удаление: Артиматас, 89 (Кипр, прямая красная)

Бывший тренер сборной Украины дебютировал во главе "орлов" с поражения от Турции (1:2). Второй тур отбора к Евро-2024 его подопечные пропускали, поэтому федерация договорилась о спарринге с киприотами.

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Хозяева ожидаемо преобладали, но единственный удар соперника в створ ворот завершился голом в конце первого тайма. Перевернул игру Грант-Леон Ранос, дебютировавший за сборную. 19-летнему нападающему молодежки Баварии понадобилось всего несколько минут, чтобы оформить дубль.

Но удержать победу подопечным Петракова не было суждено. Христоф сравнял ситуацию на табло. Артиматас на 89-й оставил Кипр в меньшинстве, но Армения этим не воспользовалась. Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. Украинский тренер пока идет без побед.

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