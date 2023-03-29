"Петраков позорит себя": Павлов нашел причину постоянных конфликтов экс-тренера сборной Украины
Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов высказался относительно недавних высказываний наставника сборной Армении Александра Петракова.
"Он просто не имеет опыта работы на взрослом уровне. Наверное, когда он работал с детьми и давал такие пресс-конференции, на это никто не обращал внимания.
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А сегодня, благодаря обстоятельствам, он вышел на международный уровень, но в развитии остался с юношами, поэтому так разговаривает с журналистами. Так нельзя! Он просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести. Мне стыдно за него.
Помню, в Украине ему задавала нормальные вопросы приятная девушка-журналист, а он... Она же готовилась, искала информацию, проделала столько работы, а он так по-хамски отвечает. Я являюсь президентом Всеукраинского объединения тренеров, а Петраков входит в наше сообщество, поэтому мне стыдно вдвойне. Мне очень стыдно, что мы имеем таких тренеров", – сказал Павлов в комментарии FanDay.
Напомним, Петраков пока провел во главе сборной Армении лишь два матча (поражение от Турции и ничья с Кипром), однако уже успел рассориться с журналистским сообществом. После первого поединка его разозлил вопрос о поздних заменах, а накануне спарринга с киприотами он взорвался из-за попытки узнать, почему не заменил форварда Тиграна Барсегяна.
Досталось на орехи Петракову и в Украине, когда перед матчем с Турцией (с которой у Армении всегда были непростые отношения) экс-тренер сборной Украины заявил, что спорт должен быть вне политики.
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