"Он просто не имеет опыта работы на взрослом уровне. Наверное, когда он работал с детьми и давал такие пресс-конференции, на это никто не обращал внимания.

Маркевич поставил на место Петракова: "Он царь и Бог, чтобы так поступать?"

А сегодня, благодаря обстоятельствам, он вышел на международный уровень, но в развитии остался с юношами, поэтому так разговаривает с журналистами. Так нельзя! Он просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести. Мне стыдно за него.

Помню, в Украине ему задавала нормальные вопросы приятная девушка-журналист, а он... Она же готовилась, искала информацию, проделала столько работы, а он так по-хамски отвечает. Я являюсь президентом Всеукраинского объединения тренеров, а Петраков входит в наше сообщество, поэтому мне стыдно вдвойне. Мне очень стыдно, что мы имеем таких тренеров", – сказал Павлов в комментарии FanDay.

Напомним, Петраков пока провел во главе сборной Армении лишь два матча (поражение от Турции и ничья с Кипром), однако уже успел рассориться с журналистским сообществом. После первого поединка его разозлил вопрос о поздних заменах, а накануне спарринга с киприотами он взорвался из-за попытки узнать, почему не заменил форварда Тиграна Барсегяна.

Досталось на орехи Петракову и в Украине, когда перед матчем с Турцией (с которой у Армении всегда были непростые отношения) экс-тренер сборной Украины заявил, что спорт должен быть вне политики.

Петраков упустил первую победу во главе сборной Армении – подвиг дебютанта из Баварии был напрасным